Улицу Пятигорска перекроют из-за замены теплотрассы

В Пятигорске временно ограничат движение на улице Университетская. Об этом сообщает местная администрация.

Запрет на въезд будет действовать с 7 утра 26 января. Снимут ограничение только вечером 2 февраля. Проезд перекроют от дома №38 на улице Университетская до перекрестка с улицей Прогонной.

- Причина - проведение неотложных аварийных работ по замене участка теплотрассы и восстановлению перекрытия канала теплотрассы. В связи с необходимостью подъезда к жилым домам и организациям на это время прекратится действие знака 3.1 "Въезд запрещен" по улице Университетской на пересечении с улицей Прогонной и знака 5.5 "Дорога с односторонним движением" на пересечении улицы Университетской с проспектом Горького, - пишет пресс-служба мэрии.