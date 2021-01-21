Экс-начальник отдела ГИБДД Ставрополя приговорен к семи годам за взятку

Фото: ГИБДД по СК

Бывшему начальнику отдела ГИБДД Ставрополя Евгению Иванченко вынесли приговор за взятку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В августе и сентябре 2020 года в Пятигорске начальник МРЭО передавал взятку коллеги из ГУСБ МВД. Иванченко доставил по частям 450 тысяч рублей, чтобы попасть под крыло оперативника. Получатель денег, однако, действовал в рамках розыскных мероприятий.

Экс-полицейского задержали и арестовали сразу после возбуждения дела по статье "Дача взятки должностному лицу". Суд признал вину подсудимого.

- Приговором суда Иванченко назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет, - цитирует приговор пресс-служба СКР по СК.