Против бывшего главы Нефтекумска завели дело о хищении

Против экс-главы Нефтекумска возбудили уголовное дело за хищение более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки выяснилось, что, будучи директором МУП "Жилищное хозяйство" в период с декабря 2015 по апрель 2017 года, мужчина обналичил с корпоративной карты более 3,4 млн рублей. Затем его назначили на должность главы администрации Нефтекумска, но карту он не сдал. Менее чем за год он снял более 3,1 млн рублей.

- В отношении бывшего главы администрации муниципального образования г. Нефтекумска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Кража" и "Хищение чужого имущества", - сказано в сообщении.

Ход расследования дела находится на особом контроле в прокуратуре.