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Названа причина закрытия исламской школы в Пятигорске на 15 суток

Ранее в медресе уже находили нарушения в работе
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Исламскую школу в Пятигорске на время закрыли из-за нарушения закона. Об этом рассказывает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Проверка показала, что у "Исламского образовательного учреждения среднего профессионального образования — Медресе" нет лицензии. На религиозную школу открыли дело о правонарушении, ее закрыли на 15 суток.

Год назад медресе уже наказывали административно за аналогичные нарушения.

- Уставная деятельность не ведется, образовательная деятельность не осуществляется, отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности, - сказано на сайте "Единого реестра проверок Генеральной прокуратуры".

Отметки о невыполнении предписания нет.

ЧП