За смертельное ДТП жителя Северной Осетии осудили на три года

В Северной Осетии виновный в смертельном ДТП местный житель осужден на три года с отбытием срока в колонии-поселении, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на такой же срок.

В 2018 году водитель «Лексуса» не уступил дорогу «Ладе Приоре», ехавшей по главной федеральной трассе «Кавказ». Произошло столкновение. После чего отечественную легковушку отбросило на «встречку», где она влетела в «ВАЗ – 21103». Пассажир автомобиля «Лада Приора» от полученных травм скончался, еще четырем участникам ДТП был причинен тяжкий вред здоровью.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканской прокуратуры, приговор еще не вступил в силу.