Заработала выездная бригада для вакцинации жителей Ставрополья от ковида

В Ставропольском крае заработала первая выездная мобильная бригада по вакцинации населения от коронавируса, рассказали в региональном Минздраве. Она делает прививки на предприятиях и в коллективах, уточняют в министерстве здравоохранения Ставрополья. В бригаду вошли врач, осматривающих вакцинируемых, и медсестра. В первый день иммунизировали 20 человек одного из крупных предприятий. Препарат перевозят в портативной морозильной камере — вакцину надо хранить при температуре -18 градусов.

Возможности привиться будут расти, подчеркивает краевой министр здравоохранения Владимир Колесников. Желающие могут записаться на прививку на сайте «Госуслуги», в регистратуре поликлиник, через единый медицинский портал региона, сайты медучреждений и по телефону «122».