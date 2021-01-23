Семь человек скончались от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье еще семь человек скончались от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Болезнь была выявлена у 243 жителей. А 312 пациентов за сутки были выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Такова суточная статистика по коронавирусу на 23 января 2021 года.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, общее количество заболевших с начала пандемии – 40 612 человек. Из них 36 640 выздоровели. К сожалению, зафиксирован 891 летальный исход.

– Широкий охват тестированием дает возможность оперативно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. В том числе, в эту статистику попадают те, у кого болезнь протекает бессимптомно. Заболевшим оказывается помощь. Резерв специально созданных инфекционных коек на Ставрополье сохраняется, – резюмировал губернатор Владимиров.