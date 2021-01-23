На Ставрополье сутки ищут не вернувшегося из школы 14-летнего мальчика

Даниил Лукашов не вернулся из школы 22 января

На Ставрополье сутки ищут мальчика, не вернувшегося из школы 22 января. Даниил Лукашов пропал в городе Новоалександровске. Об этом сообщают региональное отделение отряда «ЛизаАлерт» и МВД.

Даниил Лукашов – худощавого телосложения мальчик, выглядящий младше своего возраста. Рост 168 сантиметров, русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, светлый свитер, серые брюки, черные ботинки и темную шапку.

Любую информацию о пропавшем полицейские и активисты просят сообщать по контактным телефонам 112 или 8−800−700−5452.