На Ставрополье шесть человек скончались от коронавируса за сутки

Количество смертей от коронавируса к утру 24 января увеличилось на шесть. За время пандемии умерли 897 человек.

Больше всего летальных случаев в Ставрополе, следует из данных Роспотребнадзора. В краевом центре зафиксировали 353 умерших. Следом идут Шпаковский район и Минводы, где 58 и 43 скончавшихся соответственно.

За сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 241 заболевшего. Всего в регионе зафиксировали 40853 инфицированных. Самый большой прирост зараженных - в Ставрополе, Невинномысске и Георгиевском городском округе, где выявили 52, 13 и 12 соответственно.

Врачи спасли от COVID 36743 пациентов. "Активных" больных - 3213.