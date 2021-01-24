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Резкое потепление до 12 градусов прогнозируют на Ставрополье

Минусовая температура будет только ночью
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Синоптики прогнозируют резкое потепление до 12 градусов на Ставрополье. Это следует из данных Гидрометцентра.

В ночь на 25 января в Ставропольском крае температура упадет до минус 5 градусов. Но уже днем на всей территории региона будет от 4 до 9 градусов тепла. Осадков не ожидается, скорость ветра - до 9 метров в секунду.

26 января воздух в крае прогреется аж до 12 градусов. В Ставрополе - до 11. Погода будет солнечной, без осадков.

От резкого потепления снег начинает таить. Согласно данным Гидрометцентра, уже в нескольких территориях покрова почти не осталось. Это, например, Кочубеевский район, Невинномысск, Нефтекумск и Светлоград.