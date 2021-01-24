После несанкционированного митинга в Пятигорске составлено 26 протоколов

В Пятигорске на участников несанкционированного митинга составили 26 протоколов о правонарушении. Об этом сообщил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов.

- В Пятигорске прошли события, которые юридически можно определить как несанкционированный митинг и попытку развязать массовые беспорядки. Специально подготовленные люди создавали чаты в Телеграм, прикидывались подростками из Пятигорска. В сознание юных людей внедрялись достаточно опасные формулировки, густо и часто содержащие такие слова и обороты как "революция", "война", "время перемен", - рассказал Ворошилов.

По его мнению, подобные события не должны более повторяться.

- Полиция вела себя достойно, сотрудникам пришлось многое вытерпеть. Не было среди задержанных тех, кто просто стоял и ничего не делал. Задерживали зачинщиков и провокаторов, которые подогревали и провоцировали участников. Точечное задержание позволило не допустить потасовок, - написал мэр.

Администрация не допустит беспорядков в Пятигорске, заключил Ворошилов.