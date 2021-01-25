За 23 кражи в Ставрополе задержали серийного вора

В Ставропольском крае задержали серийного вора, обокравшего 24 жителя региона. Об этом рассказывает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проникал в дома после отжима пластикового окна. Как правило, 35-летний мужчина искал деньги, золото и оружие. Известно о 23 эпизодах преступления. Ущерб от его действий оценен в 8 млн рублей. Среди пострадавших - жители Ставрополя, Шпаковского района и городов Кавказских Минеральных Вод.

В ходе задержания в Ставрополе у подозреваемого был травматический пистолет. В отделе он дал признательные показания.

- В ходе проделанной работы оперативники выяснили, что злоумышленник попытался избавиться от вещественных доказательств и выбросил обувь, в которой непосредственно совершал кражи, - уточняет пресс-служба полиции.

Оружие, боеприпасы и ювелирные изделия мужчина хранил в квартире в Пятигорске. Во время обыска были изъяты четыре пистолета, три из которых - огнестрельные, и более 300 патронов к ним.

- По всем выявленным фактам возбуждено 24 уголовных дела по 27 эпизодам по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на совершение кражи", "Кража", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство и расследуются в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - передает МВД.

Мужчину арестовали. Уточняется, что он ранее был неоднократно судим.