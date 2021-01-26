Минздрав Ставрополья: "Говорить о скором завершении эпидемии еще рано"

Ставропольский край постепенно выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал краевой министр здравоохранения Владимир Колесников во время встречи с губернатором Владимиром Владимировым.

Распространение инфекции в крае удалось стабилизировать, следует из сообщения пресс-службы губернатора Ставрополья.

- Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в 4 раза снизилось число заболевших с тяжелыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии еще рано, - сказал Колесников.

По словам министра, за девять дней от коронавируса привились 10664 жителей Ставрополья. Сегодня в крае есть 26664 дозы первого компонента вакцины и 33 тысячи доз второго компонента. В конце недели поставят еще 34 тысячи экземпляров.