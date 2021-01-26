Водитель сбежал с места смертельного ДТП в Кисловодске

Полиция Кисловодска ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Фоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Неизвестный водитель на "Джили Эмгранд" сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В этот момент машина двигалась с превышением скорости. Человек за рулем сбежал с места аварии, а пострадавшая умерла до приезда медиков. Виновный объявлен в федеральный розыск.

Полицейские объявили, что ищут свидетелей случившегося. Если вам что-то известно, обратитесь по номерам: 2−02−16, 102. Водителю грозит лишение прав за правонарушение и уголовный срок за оставление в опасности.