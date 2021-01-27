Экс-глава округа Назрани пойман на мошенничестве с землей

В Ингушетии под следствие попал бывший глава Насыр-Кортского округа города Назрани. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает республиканское управление СКР.

В декабре 2013 года чиновник записал на себя два участка площадью 1600 квадратных метров, хотя не имел на это право. Из-за нарушения никак нельзя было выдать выписки из похозяйственной книге. Стоимость земли - 1,2 млн рублей.

- Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сказано в сообщении ведомства.