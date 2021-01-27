В Невинномысске продают омолаживающий метеорит за 5 млн рублей

Житель Невинномысска Максим продает инопланетный камень. По его словам, он останавливает старение человека.

- Камень выкопали на глубине 7 метров. Дед его нашел. В один момент знакомый сказал, что это метеорит, и выяснил его свойство - он омолаживает, - сказал "КП" Максим по телефону. - Вообще торг уместен, но вообще я не заинтересован в метеорите.

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За чудо-камень житель Невинномысска хочет 5 млн рублей. Ранее он продавал на сервисе автомобильные запчасти, а самым крупным выставленным товаром стала BMW 7 за 490 тысяч рублей. Метеорит по праву стал самым дорогим предложением.

- Размер камень - где-то 40 на 60 сантиметров. Раскалывать его на маленькие части не хочу. Пусть другие этим занимаются, если хотят. Уже есть люди, которых это заинтересовало, - похвастался Максим.

Владелец чуда чудесного готов лабораторно доказать инопланетную природу камня.