В Ставропольском крае после обмана дольщиков обанкротили застройщика

В Ставропольском крае банкротом признали ООО "Лидер". Застройщик обманул своих дольщиков, передает региональное министерство строительства.

В 2012 году фирма принялась за возведение многоэтажки в Минводах. В проект вложились 153 дольщика. По плану, квартиры должны были сдать в 2015 году. Но вдруг строительство дома остановилось.

- Дальнейшее восстановление прав граждан – участников долевого строительства планируется с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков в рамках дела о банкротстве. Открыто конкурсное производство сроком на один год, назначен конкурсный управляющий, - цитирует слова министра Валерия Савченко ведомственная пресс-служба.

- Основанием для обращения в суд с заявлением послужило наличие возбужденных в отношении должника исполнительных производств на сумму более 3,9 млн рублей, неисполненных решений Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании с общества денежных средств, - сказано в документе Арбитражного суда Ставрополья.

Решение о банкротстве фирмы принято 20 января. Уже назначен финансовый управляющий, который найдет деньги для погашения долгов.