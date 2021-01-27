В Ставрополе нашли труп бабушки спустя месяц после смерти

В Ставрополе в одной из квартир обнаружили труп 66-летней бабушки, которая не выходила из дома с Нового года. Об этом рассказала пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

26 января соседи пожилого человека сообщили, что та еще с прошлого года не выходит на связь. Опрошенные уверяет, что некоторое время слышали шумы в квартире умершей. Но в один день пропали и они. А после из квартиры стало пахнуть гниением.

- В присутствии сотрудников полиции пассовцы с помощью слесарного инструмента открыли дверь квартиры. В одной из комнат они обнаружили кота пенсионерки, в другой – на полу без признаков жизни лежала сама хозяйка. Неизвестно, сколько времени она находилась за закрытыми дверями квартиры, - сказано в сообщении.