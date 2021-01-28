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Коронавирус Covid-19

На Ставрополье за сутки от ковида скончались 6 человек

А выздоровели еще 289
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Губернатор Ставрополья, возглавляющий оперативный штаб по противодействию ковиду, рассказал об изменениях за минувшие сутки. Еще 289 пациентов победили болезнь, отметил Владимир Владимиров, приблизив общее число случаев выздоровления к цифре 37,7 тысячи. Число летальных исходов выросло до 916. Скончались за минувшие сутки еще шестеро. А подтвердился вирус еще у 234 жителей за последние 24 часа. Всего больше 41,7 тысячи. Глава Ставрополя просит соблюдать меры предосторожности и беречь своих близких. Тем временем в регионе набирает обороты прививочная кампания. Почти четыре тысячи жителей края старше 60 лет уже вакцинировались.

- Защиту от инфекции поможет создать вакцинация. В крае прививку против COVID-19 сделали уже 13,5 тысячи человек. Резервы вакцины в крае есть, и запись на иммунизацию продолжается, - отметил губернатор.