На Ставрополье за хищение 50 млн осудили депутата и троих полковников

На Ставрополье при содействии краевого УФСБ России пресекли противоправную деятельность высокопоставленных лиц.

С 2013 по 2014 год, установили при расследовании, гендиректор «Консервного завода Русский» - депутат Серноводского сельсовета Курского района, а также двое экс-начальников ставропольской исправительной колонии (полковники внутренней службы) и главный экономист краевого УФСИН (также полковник) украли 50 млн казенных рублей.

В тот период исполнялся государственный оборонный контракт на поставку заключенным ИК-6, которой раньше руководили двое злоумышленников, продовольствия. С «Консервным заводом Русский» в лице депутата заключили договор об аренде предприятия, якобы для переработки и консервирования осужденными овощной продукции. Нужного оборудования на заводе не было да и квалифицированных кадров среди зеков - тоже.

По факту предприятие простояло без дела, но деньги исполнители контракта получили. Это 50 млн рублей, напомним. На выше указанных лиц было заведено уголовное дело по статьям 159 и 286 УК РФ.

Курский районный суд признал всех виновными. Депутата приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Одного из полковников к 3 годам условно, а еще двоих к 1 году лишения условно и 1 году и 6 месяцам лишения свободы также условно.