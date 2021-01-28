Ставропольский инспектор вернул хозяину потерянный кошелек с документами

В Ставрополе инспектор полиции по дороге домой нашел потерянный кошелек с документами и потом вернул его хозяину. Житель Арзгирского района отправил видеосообщение на адрес краевого УГИБДД ГУ МВД со словами благодарности для сотрудника спецроты ДПС Евгения Дулина, совершившего добрый поступок. Как рассказали в ведомстве, мужчина уже собирался восстанавливать утерянные водительские права и банковские карты, когда ему позвонили знакомые и рассказали, что вещи в целости и сохранности и будут возвращены.