Житель Ставрополья сорвал куш в 8 млн рублей в лотерее

Житель Ставропольского края стал победителем в лотерее. Сорвал куш в 8 млн рублей! Накануне стало известно, что счастливым обладателем суперприза стал кто-то из Минеральных Вод, его имя не раскрывается. И хотя изначальный выигрыш ровнялся 7,8 млн, после того, как участник лотереи отметил во втором поле билета все числа, сумма выросла до 8 302 517 рублей.

- Участник из Ставропольского края угадал комбинацию чисел: 20, 18, 16, 2, 4, 11, 12, 17 в первом поле билета и 4 – во втором. Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем, - комментируют организаторы лотереи.