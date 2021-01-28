В КЧР предупреждают о гололедице, тумане и снегопаде

В Карачаево-Черкесии прогнозируют гололедицу, туман, снегопад и налипание мокрого снега. В республиканском ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждают, что неблагоприятные погодные условия продержатся в период с 18.00 часов 28 января до 18.00 следующего дня, 29 числа.

В горных районах КЧР на высоте выше 2000 метров лавиноопасно, добавляют спасатели. Риск схода снежных масс сохранится до 31 января. Из-за плохой погоды высока вероятность возникновения ЧС, в том числе на дорогах республики. Спасатели просят население проявить бдительность.