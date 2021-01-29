На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 человека

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 231 человека Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют ежедневные цифры. Так, за последние сутки скончались еще четыре жителя края.

Всего на Ставрополье число умерших достигло 920. Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 231 человека. Всего число зараженных достигло 42022. Выздоровели за последние сутки – 272.