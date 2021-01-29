На Ставрополье сын из-за бутылки водки зарезал пожилого отца

Фото6 пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла 25 января 2021 года на территории одного из домов в небольшом ставропольском городе Благодарном. Там 89-летний пенсионер поссорился со своим сыном, который злоупотреблял спиртными напитками.

Разъяренного мужчине не понравились замечания пожилого родственника. Сын зарезал его кужонным ножом, причем, ударил им пенсионера несколько раз.

От полученных травм отец подозреваемого скончался на месте.

Против 58-летнего жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.