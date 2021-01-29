Губернатор Ставрополья рассказал, как относиться к призывам на незаконные акции

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров записал несколько слов о призывах, которые сейчас порой можно услышать. По его словам, появились сведения, что организаторы «мероприятия» официально направят уведомление.

- Увы, этого так и не произошло. Так что, есть еще один повод подумать о том, как относиться к этим призывам. И действиям тех, кто их распространяет, - начал свое выступление глава региона.

Владимир Владимиров напомнил о несанкционированном митинге, который недавно прошел на улицах краевого центра, как и в других городах страны. Не секрет, что основными участниками этого события стали подростки, люди с несформированными взглядами на жизнь:

–Каждый, конечно, сам вправе решать, как ему быть, но детей это не должно касается. Дети – это не разменная монета в политических играх. Люди, которые планируют устраивать в ближайшие выходные несанкционированные митинги, даже не удосужились подать заявку. Организаторы принципиально идут на незаконные действия. Дорогие земляки, чего мы хотим 1917 и 1991 год снова пережить? Или хотим просто спокойно работать, развивать свою страну. И чем больше мы будем работать, тем проще будет нашей стране и нам с вами, - обратился губернатор к жителям региона.