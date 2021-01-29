В конкурсе на должность мэра Георгиевска лидирует экс-единоросс

В здании администрации Гергиевска 29 января проходят конкурсные процедуры. Напомним, что на пост главы Гергиевского округа претендуют 4 человека.

Самый большой балл по итогам первого этапа конкурса на эту должность набрал местный депутат Мхитар Михитарьянц.

Михитарьянц стал известен после скандального выхода из «Единой России» летом 2020 года. Напомним, тогда однопартийцы раскритиковали депутата за публикацию в сети против поправок в Конституцию РФ.

- Как кандидат на должность главы округа, должен ознакомить жителеи со своеи программои . Приоритет для меня решить задачу строительства новои больницы. У меня много планов, и много чего, что хочется сделать для округа! Только совместное обсуждение будущих проектов могут принести нашему округу реальную пользу, - обратился он к землякам.