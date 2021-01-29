В Минздраве Ставрополья объяснили неточность данных по коронавирусу

Министерство здравоохранения Ставропольского края объяснило, почему в Ставрополе выздоровевших и умерших от коронавируса больше, чем заболевших.

В четверг региональные СМИ заметили, что в краевой сводке по CoVID-19 разнятся данные по Ставрополю. Выходило, что в городе минус 169 "активных" заразившихся. Такая же ситуация наблюдалась в Минводах: 1201 больной, 1202 вылеченных, 44 умерших и, получается, минус 45 "активных" пациентов.

Сводка по коронавирусу на 29 января 2021 года. Фото: Роспотребнадзор СК

Сводку по коронавирусу в районах публикует Роспотребнадзор. Как сообщили "КП", данные они получают от Минздрава. В министерстве корреспонденту заявили, что такое расхождение в показателях - техническая ошибка. Сейчас идет проверка формул. Вскоре ситуацию исправят.