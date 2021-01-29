Суд оштрафовал участника несогласованного митинга в Пятигорске

Пятигорский городской суд оштрафовал участника несанкционированного митинга. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Судом установлено, что гражданин Б. у дома на площади Ленина в Пятигорске добровольно участвовал в несанкционированном публичном мероприятии – митинге, не согласованном в установленном порядке с администрацией г. Пятигорска, на требование сотрудников полиции прекратить участие в несогласованном публичном мероприятии не реагировал, - сказано в сообщении.

Согласно выводу суда, человек нарушил первый пункт третьей части 6 статьи ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". На участника митинга написали протокол об административном правонарушении. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.