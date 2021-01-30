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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 233 человека

Еще три пациента скончались за прошлый день
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 233 жителей края. Число заболевших достигло 42255.

Еще три пациента скончались за последние сутки.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 923 человека.

Число выздоровевших ха сутки увеличилось на 207 человек. А за весь период пандемии в нашем регионе вылечились 38104 человека.

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