На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 233 человека

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 233 жителей края. Число заболевших достигло 42255.

Еще три пациента скончались за последние сутки.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 923 человека.

Число выздоровевших ха сутки увеличилось на 207 человек. А за весь период пандемии в нашем регионе вылечились 38104 человека.