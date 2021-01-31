Задержания на несанкционированной акции в Ставрополе попали на видео

В Ставрополе сняли на видео задержание участников несанкционированного митинга на Крепостной горе. У памятника Солдату, видим из ролика, десятки сотрудников полиции, омоновцы. Поступает приказ приводить митингующих к автобусам, что рядом с автозаками.

Как рассказал корреспондент "КП-Северный Кавказ", побывавший на месте событий, для установления личности. Столкновений с участием правоохранителей и протестующих нет. Всего на Крепостной горе собрались до ста участников акции, не согласованной с властями.