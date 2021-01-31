На Ставрополье 28 пациентов находится на аппаратах ИВЛ

В Ставропольском крае с подтвержденным коронавирусом в стационаре лечение получают больше 2 тысяч человек. Как уточняет Минздрав региона, среди них 261 пациент в тяжелом состоянии, 28 - на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести - около 1300.

- К 31 января выздоровели от новой коронавирусной инфекции 38240 человек, 136 выписаны накануне. Выявлено 229 новых случаев инфицирования, в период пандемии подтверждено в установленном порядке 42484 заражения, в том числе 4337 – среди детей, из которых 4293 уже выздоровели, - добавили в министерстве.

Сегодня 27% коек свободны, отмечают в краевом Минздраве, реанимационные - 35%.