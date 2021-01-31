На несогласованном митинге в Ставрополе задержали 50 человек

Фото с места событий Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставрополе примерно 50 участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил корреспондент "КП-Северный Кавказ".

- Несогласованный митинг начался на час позже запланированного и продлился всего 10 минут, в течение которых преимущественно молодые люди просто стояли, сгруппировавшись, недалеко от памятника солдату. Затем к ним начали подтягивать сотрудников полиции, взявших несанкционированный митинг в оцепление. Далее по приказу одного из сотрудников полиции начались задержания людей для установления личности, а также тех, кто нарушал санитарные правила и не носил маску. Полицейских было около 150. Задержано было около 50 человек, - сообщил журналист "КП" с места событий.