Губернатор Ставрополья оценил работу силовиков на несанкционированном митинге

Владимир Владимиров высоко оценил работу силовых структур на несанкционированном митинге в Ставрополе.
- Сегодняшний день в крае прошел сравнительно спокойно, что бы там кто ни "обещал". Выходил сегодня на предполагаемое "место событий" в Ставрополе. Правоохранители работали очень корректно, - написал губернатор в социальных сетях.
Владимиров решил поддержать сотрудников правоохранительных органов фразой Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья".
Несанкционированный митинг в Ставрополе должен был начаться в 12 часов. С задержкой в час на Крепостной горе собралось около 50 человек. Среди них были школьники.
Задержания начались через 10 минут. После предупреждения сотрудники ОМОН окружили толпу и стали выводить каждого участника к автозакам. Никто не оказывал сопротивления. Всех отвезли в отдел для установления личности. Точных данных о числе задержанных и заведенных протоколов нет.
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