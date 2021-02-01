На Ставрополье синоптики сообщили о погоде в первый день февраля

По данным краевого гидрометцентра, на Ставрополье 1 февраля прогнозируется переменная облачность, +5°…+15°, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывами до 15−18 м/с. Что касается краевого центра, то сегодня, в понедельник, в городе ветрено, переменная облачность, температура воздуха +11°…+13°, без осадков.

В Пятигорске и Минеральных Водах будет ясно, днем до +10. В Кисловодске к полудню столбики термометров покажут +12.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по-весеннему теплая погода продержится и 2 февраля. Обещают даже еще теплее: до плюс 18 градусов по краю, плюс 17 в Ставрополе.