В центре Ставрополя маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Инцидент произошел 1 февраля, около 12:00, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Голенева в Ставрополе.

Водитель пассажирского Мерседес при повороте на улицу Голенева, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Опель, который ехал по проспекту Карла Маркса прямо.

От удара пассажирское авто опрокинулось на бок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В результате ДТП двое участников обратились за медпомощью – водитель и 16-летняя пассажир легковушки. В Мерседесе на момент ДТП пассажиров не было, маршрутным транспортом не является,33-летний водитель не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас устанавливают обстоятельства и степень ответственности участников инцидента.