В КБР задержали «вора в законе», координировавшего криминал в регионе

В Кабардино-Балкарии задержан 38-летний «вор в законе». Он занимал высшее положение в преступной иерархии и координировал криминал в регионе. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

– Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке сотрудников спецподразделения в Нальчике задержали 38-летнего местного жителя, – говорится в сообщении.

Криминальный авторитет был множество раз судим за кражи, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение имущества и оборот наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Сообщается, что в 2019 году злоумышленник координировал действия преступности в КБР. На время следствия его заключили под стражу.