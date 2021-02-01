МВД Дагестана просит помощи в спасении ребенка

Илья Худоба может не дожить до двух лет Фото: СОЦСЕТИ

МВД по Республике Дагестан просит всех неравнодушных о помощи. Только доброта жителей страны и региона может помочь ребенку дознавательницы из Краснодарского края. Илье Худобе поставили самый страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Ребенка спасет только самый дорогой укол в мире.

Всего одна инъекция препарата «Золгенсма» спасет ребенка от беспомощности и смерти. К сожалению, стоимость этой ампулы – 168 миллионов рублей. Время тоже ограничено – дети-смайлики редко доживают до двух лет.

Информация полностью проверена, а все средства пойдут только на лечение ребенка. Как только нужная сумма будет собрана – счета закроют.

Помочь мальчику можно по реквизитам:

Сбербанк: 4276 1609 5037 7607;

Альфа-банк: 5559 4937 0485 7078;

ВТБ банк: 5368 2901 3395 3085;

Телефон: 89615171770, получатель - Евгения Александровна П;

QIVI кошеле к: 89615171770;

PayPal: PayPal.me/smailikiluwa