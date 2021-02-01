МВД Дагестана просит помощи в спасении ребенка

Илья Худоба может не дожить до двух лет
Фото: СОЦСЕТИ
МВД по Республике Дагестан просит всех неравнодушных о помощи. Только доброта жителей страны и региона может помочь ребенку дознавательницы из Краснодарского края. Илье Худобе поставили самый страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Ребенка спасет только самый дорогой укол в мире.
Всего одна инъекция препарата «Золгенсма» спасет ребенка от беспомощности и смерти. К сожалению, стоимость этой ампулы – 168 миллионов рублей. Время тоже ограничено – дети-смайлики редко доживают до двух лет.
Информация полностью проверена, а все средства пойдут только на лечение ребенка. Как только нужная сумма будет собрана – счета закроют.
Помочь мальчику можно по реквизитам:
Сбербанк: 4276 1609 5037 7607;
Альфа-банк: 5559 4937 0485 7078;
ВТБ банк: 5368 2901 3395 3085;
Телефон: 89615171770, получатель - Евгения Александровна П;
QIVI кошеле к: 89615171770;
PayPal: PayPal.me/smailikiluwa