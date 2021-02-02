На Ставрополье парни избили и ограбили 83-летнего старика

Инцидент произошел в Ессентуках. Там двое парней ворвались в дом к 83-летнему местному жителю.

Злоумышленники приставили нож у горлу и стали требовать от старика деньги. Молодые люди избили пенсионера и забрали 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

После этого подозреваемые сбежали с места преступления. Пенсионер пришел в себя после случившегося и обратился за помощью к полицейским.

Правоохранители доставили подозреваемых в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Против злоумышленников возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.