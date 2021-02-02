На Ставрополье осудят водителя из-за которого пострадали двое полицейских

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел утром 28 сентября 2020 года в Петровском городском округе. Там 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» не уступил дорогу движущемуся по встречной полосе автомобилю «ВАЗ 217030», которым управлял 28-летний участковый уполномоченный полиции и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петровскому городскому округу.

В качестве пассажира в машине также находился 31-летний полицейский. Правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и ехали в отдел МВД России по Петровскому городскому округу.

В результате ДТП сотрудникам полиции причинен тяжкий вред здоровью.

Против 66-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.