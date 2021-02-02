За нападение на трех человек житель Ставрополья отправлен в лечебницу

В Буденновске 44-летнего мужчину, чуть не убившего трех человек, отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Подсудимый с топором ворвался в дом потерпевших и стал бить орудием жильцов. Два человека в ходе драки потеряли сознание, а третий - дал отпор нападавшему. После чего тот убежал с места преступления. Судмедэкспертиза квалифицировала повреждения пострадавших как тяжкий вред здоровью.

Мужчину быстро поймали. Суд признал его вину в преступлениях, предусмотренных статьями "Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

- Исследовав заключение психолого-психиатрической экспертизы, учитывая поведение мужчины в ходе всего судебного разбирательства, суд посчитал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены мужчиной в состоянии невменяемости, - сказано в сообщении суда.

Подсудимого поместили в стационар психиатрической больницы с интенсивным наблюдением.