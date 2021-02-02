Поиски 13-летней школьницы продолжаются уже четвертый день

Любовь Денисова Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Изобильненском городском округе четвертый день продолжаются поиски 13-летней девочки Любови Денисовой, следует из данных "Лизы Алерт".

Девочка пропала 30 января. Последний раз ее видели одетой в фиолетовой куртке с капюшоном и черные брюки, а также обутой в белые кроссовки. Другие приметы: рост 150 см, волосы русые, худощавое телосложение, глаза зеленые.

Согласно данным волонтеров, обзвон медучреждений и моргов пока не дал результатов.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки - сообщите волонтерам или полиции.