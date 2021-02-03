На Ставрополье в «красивую дату» 12.02.2021 заключат брак 100 пар

Эта дата - палиндром, т.е. одинаково читается в обоих направлениях. В этот день изъявили желание заключить брак около 100 пар. В прошлом году их было на порядки меньше - 26, сообщили в краевом управлении ЗАГС.

Вторая в этом году «красивая дата» (первая была 21.01.2021) пока остается одной из самых популярных, опередив даже 14.02.2021.

Кстати, День влюбленных выпадает на воскресенье, выходной для отделов ЗАГС день, но в Ленинском районе Ставрополя и в Кисловодске они будут проводить торжественные церемонии бракосочетания. В этот день планируют пожениться всего 10 пар, что многим меньше, чем в прошлом году (70).

Больше всего заявлений о заключении брака приходится на 20.02.2021 (150) и 21.08.2021 (80).

Всего красивые даты 2021 года (20.02.2021, 03.03.2021, 05.05.2021, 07.07.2021, 21.08.2021, 21.10.2021, 21.12.2021) благодаря возможности подавать заявление за год до свадьбы уже выбрали 400 пар.

В прошлом году «красивые даты» для регистрации брака выбрали более 1000 пар. Больше всего их было в феврале (02.02.2020, 14.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020). В эти дни сочетались браком почти 500 пар.