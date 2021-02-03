Против экс-главы Минстроя Ставрополья возбудили седьмое уголовное дело

Героем очередного уголовного дела стал бывший министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий. Следователи обнаружили еще одну взятку в карьере Алексея Когарлыцкого.

Против него возбудили седьмое уголовное дело по статье: «Получение взятки в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в июне 2019 года министр и представитель АО «Гипроздрав» договорились о сделке: Когарлыцкий получает 43 миллиона 250 тысяч рублей, а за это оказывает фирме содействие.

Компания должна была провести работы по объекту «Культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы, в Ставрополе».

Шлейф преступлений за чиновником волочился давно. Экс-министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда ущерб бюджету превысил 14 млн рублей. Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили.

А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры видеонаблюдения Когарлыкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».

Пика чиновничьей карьеры Алексей Когарлыцкий достиг 19 июня 2018 года. В этот день его назначили на должность министра строительства и архитектуры Ставропольского края. Он пришел на смену своему шефу Игорю Васильеву, у которого несколько лет был первым заместителем.