Замначальника отдела полиции Кисловодска заподозрили в афере на 3,4 млн рублей

В Ставропольском крае завели уголовное дело на заместителя начальника следственного отдела полиции Кисловодска, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Попали под следствие еще двое. Как рассказали в следственном комитете России, сотрудник МВД вместе с другими подозреваемыми ввели в заблуждение местного жителя, ставшего фигурантом уголовного дела, заведенного в Пятигорске. Его должны были закрыть, но подозреваемые заявили с целью дальнейшего обогащения, что производство продолжается, и они готовы помочь подозреваемому избежать ответсвенности за награждение 3,4 млн рублей. Задержание полицейского и сообщников провели силовики краевого управления ФСБ РФ. В ГУ МВД Ставрополья отметили, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят.