Глава Ставрополья объяснил, почему не пропустили грузовики на границе края

Губернатор Ставрополья прокомментировал новость об остановке «дальнобойщиков» из Москвы, ехавших в регион, на границе с Краснодарским краем. В сети появились видео, как полицейские запретили проезд автобусов, авторы роликов сообщали о произволе на посту ДПС Успенский. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что тоже получил обращения по этой теме и сумел выяснить, что остановка была произведена из-за подозрений о перевозке контрафакта. -Речь о двух остановленных автобусах, которые шли в Пятигорск, - подчеркнул губернатор. - Груз — говоря официально, товары народного потребления. Автобусы, продолжил Владимиров, остановили для проверки в ходе совместной операции таможенных и правоохранительных органов. -Был установлен факт перевозки продукции, которая имеет признаки контрафактной, - объясняет глава региона. - То есть, без маркировок и других опознавательных знаков, которые по закону должны быть. Естественно, товар задержали. В настоящий момент еще ведется проверка. Владимир Владимиров просит не вводить общественность в заблуждение, так нарочито доканывая свою невиновность.