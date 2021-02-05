На Ставрополье врачи впервые провели операцию по лигированию расширенных вен пищевода и желудка беременной женщине

В Ставропольской краевой клинической больнице впервые провели операцию по лигированию расширенных вен пищевода и желудка.

Лигирование или, если проще, безопасная фиксация кровеносных сосудов, была необходима ставропольчанке с хронической проблемой вен ЖКТ.

Заболевание прогрессировало и со временем стало угрожать здоровью и жизни пациентки. Ситуация осложнялась тем, что молодая женщина ждала прибавления в семье. Выход был найдет командой эндоскопистов и гастроэнтерологов краевой больницы.

- Наши медики, используя специальное оборудование, безопасно и не травматично стабилизировали вены пациентки. Будущая мама и ребенок вне опасности. Ранее для совершения подобных процедур больных отправляли в федеральные клиники. Теперь можем лечить и у себя. Спасибо врачам! – рассказал губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что специалисты пятигорской городской больницы разработали лекарство от коронавируса. Препарат прошел первое лабораторное исследование. Как действуют целебные вещества, какая у них токсичность, а также когда и в каком виде лекарство появится в аптеках - об этом «КП» рассказал один из исследователей Антон Горячев.