На Ставрополье управляющая автозаправки присвоила полмиллиона рублей

Руководство компании обнаружило, что похищено нефтепродуктов на сумму около 500 тысяч рублей, и обратилось с заявлением в полицию.

Выяснилось, что в соответствии с должностными обязанностями женщина являлась держателем топливной карты, предназначенной для заправки стационарной дизель-генераторной установки на АЗС.

Пользуясь своим служебным положением, на протяжении года она использовала ее не по назначению и провела 79 списаний дизельного топлива для обслуживания машин. Так, управляющая продала около 12 тысяч литров топлива.

По словам злоумышленницы, деньги она тратила на собственные нужды. Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Расследование продолжается.