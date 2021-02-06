На Ставрополье 6 февраля коронавирус победили 254 пациента

На Ставрополье 254 человека смогли победить коронавирус за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ставропольского края опубликовал статистику по коронавирусу на 6 февраля. За последние сутки коронавирус победили еще 254 пациента. Болезнь выявлена у 230 человек. 6 жителей региона скончались.

Владимир Владимиров приводит и общую статистику по распространению коронавирусной инфекции на Ставрополье. За весь период пандемии выздоровело уже 39 376 человек. Болезнь была диагностирована у 43 849 жителей края. 963 пациента, к сожалению, скончались.

– Продолжается тестирование для выявления новых фактов заражения. Всего выполнено свыше 1 миллиона 262 тысяч исследований. Каждый случай передачи инфекции берется под медицинский контроль, – заявил губернатор Владимиров.