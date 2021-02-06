В Железноводске пройдут археологические раскопки на маршруте велотерренкура

Раскопки пройдут на территории Курортного парка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Археологические раскопки стартуют весной на территории города-курорта Железноводска. По поручению губернатора ученые исследуют часть Курортного парка. В частности, исследования пройдут на маршруте велотерренкура.

Как сообщили в мэрии курортного города, целью экспедиции будет исследование истории края. В частности, позднего бронзового и раннего железного веков.

Ранее на территории Железноводска уже находили бесценные артефакты. Так, несколько лет назад археологи обнаружили останки воина времен кобанской культуры. Находку датировали IV веком до нашей эры.